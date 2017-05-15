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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Крупнейший государственный банк Азербайджана объявил о банкротстве
CA-NEWS (CA) - Международный банк Азербайджана (МБА) подал заявление о банкротстве в американcкий суд, сообщает The Wall Street Journal.Причиной этому является желание реструктуризовать долг в размере $3,3 млрд.

Крупнейший банк Азербайджана - Международный банк Азербайджан (МБА), прекратил выплаты по внешнему долгу и начнет переговоры с кредиторами о реструктуризации.

По данным WSJ, причиной финансовых проблем банка стали колебания цен на нефть и девальвация национальной валюты. С помощью заявления о банкротстве руководство банка надеется избежать судебных исков со стороны кредиторов.

МБА 10 мая пропустил платеж по основному долгу и процентам по кредиту на $100 млн, говорится в сообщении госбанка. Часть его долгов в иностранной валюте будет заменена на суверенные облигации Азербайджана, а предлагаемый план реструктуризации станет обязательным, если его одобрят кредиторы, на долю которых приходится две трети задолженности в денежном выражении. Предполагалось, что долги банка в иностранной валюте могут быть переданы государству.

В Минфине Азербайджана отметили, что с озабоченностью следят за судьбой банка. «Финансовая жизнеспособность МБА имеет решающее значение, так как банк может продолжать предоставлять важные банковские услуги для экономики Азербайджана», — заявил глава Минфина Самир Шафиров.

Слушания по заявлению банка намечены на 7 июня. 23 мая в Лондоне состоится встреча с инвесторами банка.

МБА существует с 1992 года. Он является одним из двух государственных банков в Азербайджане.

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