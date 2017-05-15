Президент Microsoft: Вирус WannaCry должен стать предупреждением для правительств всего мира

- Компьютерный вирус WannaCry, распространившийся по всему миру, должен стать предупреждением для правительств стран всего мира. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит в сообщении на сайте компании.

По его словам, значительная доля ответственности за подобные кибератаки лежит на правительствах, которые собирают данные об уязвимостях в программном обеспечении ради своих интересов.

«Мы уже видели, как данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, появились на Wikileaks. Сейчас украденные у АНБ данные об уязвимостях ударили по пользователям по всему миру», - написал Смит.

Если провести параллель с обычным оружием, то эквивалентным сценарием в данном случае стала бы кража ракет «Томагавк» у американской армии, считает он.

«Неоднократно эксплойты (подвид вредоносных программ, использующих уязвимости для взлома сетей — ред.), находящиеся в руках государственных органов, попадали в открытый доступ и причиняли масштабный ущерб», - добавил глава компании.

Хакерские атаки с использованием вируса WannaCry прошли по всему миру 12 мая. По данным Европейского полицейского агентства от кибератаки пострадали 200 тыс. человек и организаций в 150 странах.