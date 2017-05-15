Президент Microsoft: Вирус WannaCry должен стать предупреждением для правительств всего мира

- Азия и мир, новости компаний
- 11:44, 15 мая 2017
- Просмотров: 893
- Обновлено: 12:51, 15 мая 2017
По его словам, значительная доля ответственности за подобные кибератаки лежит на правительствах, которые собирают данные об уязвимостях в программном обеспечении ради своих интересов.
«Мы уже видели, как данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, появились на Wikileaks. Сейчас украденные у АНБ данные об уязвимостях ударили по пользователям по всему миру», - написал Смит.
Если провести параллель с обычным оружием, то эквивалентным сценарием в данном случае стала бы кража ракет «Томагавк» у американской армии, считает он.
«Неоднократно эксплойты (подвид вредоносных программ, использующих уязвимости для взлома сетей — ред.), находящиеся в руках государственных органов, попадали в открытый доступ и причиняли масштабный ущерб», - добавил глава компании.
Хакерские атаки с использованием вируса WannaCry прошли по всему миру 12 мая. По данным Европейского полицейского агентства от кибератаки пострадали 200 тыс. человек и организаций в 150 странах.