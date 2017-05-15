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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Несогласная с выселением астанчанка из дома с «портретами Назарбаева», имеет дом и квартиру - акимат

CA-NEWS (KZ) - Столичный акимат прокомментировал выселение Несипкуль Уябаевой, которая, не согласившись с суммой компенсации, выступила с акцией и привлекла внимание казахстанских СМИ, передает МИА «Казинформ».

Как уточнили в астанинском управлении жилья, участок в садовом товариществе «Майский», который принадлежит ее сестре - 62-летней Раушан Уябаевой, подлежит принудительному изъятию для государственных нужд под строительство детского сада на 240 мест. Постановление акимата вступило в силу в октябре 2014 года. В 2015-м Раушан Уябаевой установили размер компенсации на сумму 4,7 млн тенге.

«Данная сумма на момент выплаты была эквивалентна 25 000 долларов США и являлась справедливым возмещением за изымаемое имущество», - считают в администрации города. Кроме того, по данным управления жилья, Раушан Уябаева проживает в Жамбылской области в индивидуальном жилом доме, принадлежащем ей на праве частной собственности. А у Несипкуль Уябаевой на праве собственности имеется другое недвижимое имущество: земельный участок и квартира. Это садовый участок в «Майском» в Астане и объект недвижимости в городе Шу Жамбылской области.

«Несмотря на это Несипкуль Уябаева продолжает проживать на дачном участке, не имея при этом никаких прав на объект изъятия, и пытается добиться получения жилья от столичного акимата. Следует отметить, что строения, возведенные на садовых участках, не являются отдельными объектами недвижимости, а имеют статус временных сооружений и должны эксплуатироваться в соответствии с целевым назначением - для сезонного садоводства», - пояснили в акимате.

Ранее Несипкуль Уябаева рассказала казахстанским СМИ, что её дом состоит из двух комнат, в котором живут семь человек. Она готова была отдать дом под снос, но только если ей выделят квартиру в том районе, в котором она хочет и площадью не менее 50 квадратных метров.

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