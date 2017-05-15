В парламенте Туркменистана обсудили решение задач по борьбе с коррупцией и взяточничеством

CA-NEWS (TM) - В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялось совещание, на котором рассмотрены задачи, поставленные президентом Гурбангулы Бердымухамедовым на прошедшем 12 мая заседании кабинета министров страны, в частности, по вопросам борьбы с коррупцией и взяточничеством, сообщает 14 мая госинформагентство страны.

В совещании приняли участие депутаты национального парламента, заместители председателя кабинета министров, секретарь государственного совета безопасности, хякимы велаятов и города Ашхабада.

На встрече обсуждался комплекс мер, направленных на искоренение коррупции и взяточничества, разработку программы по борьбе с этими негативными явлениями.

В этом контексте подчёркивалось значение Закона Туркменистана «О Государственной службе», определяющего её правовые и организационные основы, условия и порядок реализации гражданами Туркменистана права на государственную службу.

В ходе встречи были конкретизированы пути совершенствования законодательства в области борьбы с коррупцией и взяточничеством, проявления которых особенно недопустимы в правоохранительной сфере.