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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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КФКК запустил в Монголии программу медицинской помощи детям с пороком сердца

CA-NEWS (MNG) - Китайский фонд Красного Креста (КФКК) 13 мая запустил в Монголии программу медицинской помощи детям, страдающим от врожденных пороков сердца. Доктора и специалисты из АР Внутренняя Монголия (Северный Китай) посетят страну и проведут проверку группы детей с подобными заболеваниями и дефектами, сообщает Синьхуа.

В дальнейшем планируется, что 100 детей пройдут операции в Китае.

Программа Китайского фонда Красного Креста ориентирована на всех детей из стран по протяженности «Пояса и пути». Аналогичные мероприятия сейчас проводятся совместно с медицинскими учреждениями Афганистана.

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