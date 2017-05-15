КФКК запустил в Монголии программу медицинской помощи детям с пороком сердца

CA-NEWS (MNG) - Китайский фонд Красного Креста (КФКК) 13 мая запустил в Монголии программу медицинской помощи детям, страдающим от врожденных пороков сердца. Доктора и специалисты из АР Внутренняя Монголия (Северный Китай) посетят страну и проведут проверку группы детей с подобными заболеваниями и дефектами, сообщает Синьхуа.

В дальнейшем планируется, что 100 детей пройдут операции в Китае.

Программа Китайского фонда Красного Креста ориентирована на всех детей из стран по протяженности «Пояса и пути». Аналогичные мероприятия сейчас проводятся совместно с медицинскими учреждениями Афганистана.