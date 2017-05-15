Президент Узбекистана встретился с главой Турции в Пекине

CA-NEWS (UZ) - Шавкат Мирзиёев в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 мая, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Шавкат Мирзиёев отметил, что эта встреча является благоприятной возможностью для обмена мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

Президент Турции отметил готовность своей страны вывести отношения с Узбекистаном на высокий уровень, соответствующий интересам обоих народов.

В ходе встречи был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на переговорах, состоявшихся в Самарканде 18 ноября 2016 года.

Особое внимание было уделено развитию взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, модернизации туризма, реализации проектов в текстильной, кожевенной, химической и фармацевтической промышленности, индустрии строительных материалов, сфере переработки сельскохозяйственной продукции и других.