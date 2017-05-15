ЦИК Монголии официально зарегистрировала двух кандидатов на пост президента

- Кандидаты на пост президента Монголии от трех крупных партий, имеющих места в парламенте страны (ВГХ), подали свои заявки в Центральную избирательную комиссию, сообщает 15 мая Монцамэ.

ЦИК рассмотрела материалы кандидатов в течение трех дней и сообщила о своём решении 14 мая.

Так, ЦИК зарегистрировала кандидатов Халтмаагийн Баттулга из Демократической партии, Миегомбын Энхболд из Монгольской Народной партии и приняла решение выдать им мандаты. В отношении кандидата от МНРП Намбарына Энхбаяра (на фото слева) ЦИК отказалась регистрировать его по причине неполного предоставления документов, а также на основании судимости, у которой не закончился срок.

Кроме того, Энхбаяр не выполнил требование закона о выборах о постоянном проживании на территории страны в течение последних 5 лет, так как Энхбаяр с 13 августа 2013 года до 9 октября 2014 года или в течение 13 месяцев лечился и находился в Южной Корее.

Согласно закону о выборах в случае отказа в регистрации кандидату или соответствующей партии дается срок на предоставление недостающих материалов или возможность выдвинуть новую кандидатуру. Этот срок истекает 17 мая.

26 июня в Монголии пройдут седьмые президентские выборы. Нынешний президент Цахиагийн Элбэгдорж не будет баллотироваться, поскольку занимал пост два срока. Президент может быть переизбран только один раз.

Согласно Закону о выборах, три политические партии, заседающие в парламенте, имеют право выдвинуть кандидата на президентские выборы 2017 года: Монгольская народная партия (МНП), Демократическая партия (ДП) и Монгольская народно-революционная партия (МНРП). 6 мая партии официально объявили своих кандидатов в президенты.

Кандидаты, баллотирующиеся на выборах, получат свидетельства о кандидатурах 27 мая. Предвыборные кампании начнутся с 6 июня по 25 июня. Монгольские граждане, проживающие за рубежом, будут голосовать в соответствующих посольствах и консульствах 10 и 11 июня.

Согласно закону о выборах страны, кандидат, выдвигаемый на высший пост в государстве не может быть моложе 45 лет, должен быть коренным жителем Монголии, проживать в стране по крайней мере 5 последних лет.