В Душанбе самые низкие в Центральной Азии цены на жилье

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В Таджикистане в последние годы докризисного периода наблюдался строительный бум, однако продолжающийся финансово-экономический кризис стал причиной некоторого замедления темпов строительства. Снижение покупательской способности населения и проблемы с ликвидностью в банковской сфере стали причиной падения цен на жилье.

Стоимость жилья в столице Таджикистана варьируется от $472 до $868 за квадратный метр.

Согласно открытым данным, цены жилье в Душанбе самые низкие по сравнению с ценами на жилье в столицах Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистана. Так, самое дороге жилье можно приобрести в Москве ($2185-3034 за квадратный метр) и Ашхабаде($1500-2750 за квадрат).

Дешевое жилье, кроме Душанбе, также в Бишкеке($550-1500 за квадратный метр). В Ташкенте за квадратный метр придется выложить от $791- 1800, в Алматы - от $1195 до $1927 за квадратный метр; в Астане - от $1120 до $187.

Напомним, ранее CA-News уже писал, что средняя стоимость двухкомнатной квартиры со среднем ремонтом в столицах Центральной Азии варьируется от $18,5 тысяч в Душанбе до $67 тысяч в Астане.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров составляет: в Душанбе - $36 тысяч, в Ташкенте - $27 тысяч, в Алматы-$60 тысяч , в Астане - $ 67 тысяч в Бишкеке-$55 тысяч

Стоимость самых дорогих двухкомнатных квартир в Алматы и Астане почти не отличается, - так, согласно сайту объявлений о продаже недвижимости «Крыша», цена самой дорогой квартиры составляет 120 млн. тенге или $383 тысячи по текущему курсу.

В Душанбе стоимость самой дорогой квартиры составляет $355 тысяч, что не намного отличается от стоимости квартир в Алматы и Астане.

В Бишкеке самую дорогую «двушку» можно купить за $ 120 тысяч, в Ташкенте - за $100 тысяч.

При этом, как отмечают специалисты, в 2017 году рынок жилья ждет очередной спад, переоценённые квартиры продолжат снижаться в стоимости, а остальные объекты сохранят свои текущие цены.

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