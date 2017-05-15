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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ЮНЕСКО потребовало от Монголии объяснений в связи с активизацией проекта ГЭС на Сеоенге

CA-NEWS (MNG) - Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от правительства Монголии объяснений активизации деятельности по проекту строительства ГЭС Эгийн-гол в бассейне реки Селенга, крупнейшего притока уникального объекта всемирного природного наследия – озера Байкал, сообщает международная экологическая коалиция «Реки без границ» накануне слушаний по другим проектам монгольских ГЭС, которые завтра стартуют в Иркутской области, передает «Тайга.инфо».

Коалиция ранее обратила внимание представителей ЮНЕСКО на создание правительством Монголии новой госкомпании «Эгийн голын усан цахилгаан станц» — «ГЭС реки Эг». Эта структура, как сообщал проект #СпасиБайкал, получила права собственности на землю и другие необходимые правоустанавливающие и разрешающие документы, необходимые для того, чтобы приступить к реализации проекта строительства ГЭС Эгийн-гол. Станция с плотиной высотой 103 метра может стать самой мощной в Монголии — 315 МВт. Российские ученые ранее отмечали, что этот проект представляется одним из самых опасных для экосистем Селенги и Байкала. Кроме того, Монголия уже начинала строить ГЭС, силами китайских подрядчиков и на средства кредита от китайского банка в размере $1 млрд (был заморожен в июле прошлого года).

Экологи напомнили, что, создав новую госкомпанию взамен ликвидированного проектного офиса этой ГЭС, Монголия фактически дезавуировала выполнение решений 39-й и 40-й сессий КВН ЮНЕСКО, предписавших провести и представить на рассмотрение Центра Всемирного наследия оценки индивидуальных и совокупных (кумулятивныx) воздействий на Байкал всех гидротехнических проектов, которые запланированы к реализации в бассейне Селенги — до того, как одобрить реализацию любого из этих проектов. Однако подобных документов в ЮНЕСКО не получали.

«В соответствии с параграфом 174 Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия мы направили данную информацию монгольским властям для получения комментариев с их стороны», — сообщила глава европейского и североамериканского подразделения Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Изабель Анатоль-Габриэль в своем ответе коалиции «Реки без границ».

Напомним, 16 мая в Иркутской области стартуют общественные слушания по проектам монгольских ГЭС Шурэн и водоотвода Орхон — Гоби (в рамках которого также запланировано строительство станции и сооружение водохранилища). Слушания пройдут в Слюдянке, Еланцах и Иркутске; их проводит Группа реализации программы MINIS, которую финансирует Всемирный банк. Аналогичные мероприятия 20–24 марта прошли в 10 районах Бурятии.

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