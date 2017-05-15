Провинция Хэйлунцзян продвигает строительство «Экономического коридора Китай— Монголия—Россия»

CA-NEWS (MNG) - Провинция Хэйлунцзян обладает уникальными преимуществами в сфере строительства «Экономического коридора Китай - Монголия -Россия». Наша провинция занимает первое место по масштабам сотрудничества с Россией, на нее приходится свыше 20% торгового оборота между Китаем и Россией и свыше 20% совокупного объема китайских инвестиций в Россию, - заявил вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао 12 мая на брифинге, посвященном высокоуровневому форуму международного сотрудничества «Пояс и путь», сообщает «Жэньминь жибао».

Как отметил Ли Хайтао, в последние три года провинция Хэйлунцзян активно реализует инициативу «Пояс и путь» и прилагает все усилия для продвижения строительства «Экономического коридора Китай - Монголия - Россия».

Отвечая на вопросы о достигнутых результатах в рамках строительства «Экономического коридора Китай - Монголия - Россия», Ли Хайтао отметил, что строительство инфраструктуры взаимной связи и доступа реализуется с ощутимым прогрессом. В феврале 2014 года началось строительство китайской части пограничного железнодорожного мостового перехода Тунцзян-Нижнеленинское, сейчас оно уже подходит к концу. Началось также и строительство российской части, по плану оно заканчивается в 2018 году. В результате совместных усилий на протяжении 20 с лишним лет, 24 декабря 2016 года Китай и Россия начали строительство автодорожного моста Благовещенск-Хэйхэ. Более того, две страны также приняли решение о создании «сухого порта» на Большом Уссурийском острове, который сейчас находится на этапе технического проектирования.

Ускоряются темпы работ по расширению Харбинского международного аэропорта «Тайпин» как авиационного узла международного сообщения в Северо-Восточной Азии. Началось строительство хэйхэской части второй линии китайско-российского нефтепровода, годовой объем транспортировки нефти которого достигнет 15 млн тонн. По договору, годовой объем перевозок газа составляет 38 млрд кубометров. Можно сказать, что совершенствующиеся день ото дня трансграничные сообщения между Китаем и Россией стали важным стимулом для строительства «Экономического коридора Китай - Монголия - Россия».