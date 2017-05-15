Во Франции украли корону с 1,8 тыс. драгоценными камнями стоимостью 1 млн евро

CA-NEWS (CA) - Корона XIX века, украшенная почти 1,8 тыс. драгоценных камней, была украдена из музея религиозного искусства во французском городе Лион, сообщает France-Presse со ссылкой на заявление музея.

Воры пробрались в ночь на пятницу и смогли преодолеть «сложную систему безопасности» в музее Фурвьер, говорится в заявлении.

Воры украли корону, которая была создана в 1899 году и украшена драгоценными камнями и жемчужинами, подаренными богатейшими семьями Лиона того времени.

Стоимость изделия была составляет более 1 млн евро.

Представители музея отмечают, что в прошлом году каждый камень в короне был каталогизирован, что может облегчить поиски пропавших драгоценностей.

Воры прихватили с собой еще два экспоната из коллекции музея - кольцо и чашу.

После инцидента музей закрыт на время расследования.