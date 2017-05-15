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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Монголии в кулуарах форума в Пекине встретился с Путиным
CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат, принявший участие в международном форуме на высоком уровне «Один пояс, один путь» в Пекине, 14-го мая встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в кулуарах форума, сообщает Монцамэ.

Премьер-министр также встретился с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и исполнительным директором МВФ Кристиной Лагард.

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