В Ашхабаде десятки жителей страдают без кондиционеров в 40 градусную жару

CA-NEWS (TM) - Жители микрорайона Мир столицы Туркменистана в 40 градусную жару мучаются без кондиционеров. Как сообщила туркменской службе радио Свобода «Азатлык» жительница микрорайона Мир-2/4 Мяхри, чуть больше двух недель назад в данном микрорайоне власти Ашхабада демонтировали кондиционеры с 10 жилых домов.

«Перед открытием автотрассы в конце апреля, на перекрестках улиц 10 лет благополучия и Нурмухаммеда Андалыпа в микрорайонах Мир-4/2 и Мир-2/4, с домов со стороны улиц демонтировали кондиционеры. Примерно 3 года назад в этих же районах уже были демонтированы кондиционеры. Но жители улиц не вытерпев жару в прошлом и позапрошлом годах заново их установили. И вот, опять безо всяких объяснений сняли кондиционеры. Погода жаркая, невозможно находится дома без кондиционера. Не знаем что делать», - отмечает она.

Напомним, власти города Ашхабада начали массовый демонтаж кондиционеров с жилых домов, расположенных на главных магистральных улицах еще 3 года назад. Официальные лица объяснили данные меры необходимостью «облагородить облик города». Тогда с жилых домов в столице Туркменистана были демонтированы тысячи кондиционеров.

По словам многих жителей микрорайона Мир-4/2 и Мир-2/4 города Ашхабада, три года назад, в начале кампании по ликвидации кондиционеров, люди представившие себя представителями городской администрации, обещали установить сплит-системы нового типа и продемонстрировали схемы их запланированного расположения. Но, по словам жителей, обещанные сплит-системы до сих пор не установлены.

Мяхри отмечает, что в жарком климате многие не могут обойтись без кондиционеров и ищут различные способы для их установки, в том числе с нарушением техники безопасности.

«Многие, чтобы спастись от летней жары, от безысходности устанавливаю кондиционеры прямо в подъездах. На каждом этаже работает как минимум 3 кондиционера. Из-за горячего воздуха, который они вырабатывают, в подъезде невозможно находиться, очень жарко. При их установке в подъездах, правила пожарной безопасности не соблюдаются и никто за этим не следит. По этой причине сохраняется опасность возникновения пожара», - рассказала Мяхри.

Напомним, три года назад, меры властей по демонтажу кондиционеров с внешней стороны домов, выходящих на улицы Ашхабаде, вызвали протест со стороны местных жителей. В частности, в микрорайоне Мир-7, по крайней мере, десятки жителей вышли на акцию протеста.

После переговоров с местными жителями, пообещав массовую установку сплит-систем единого образца, власти ликвидировали кондиционеры с жилых домов.

Власти Туркменистана не сообщают причину демонтажа кондиционеров, спутниковых антенн и козырьков на окнах, установленных самими жителями за свой счет. Данную тему не затрагивают и государственные СМИ Туркменистана.