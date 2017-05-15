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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане уволены ряд чиновников, в том числе за расточительство
CA-NEWS (TJ) - Некоторые таджикские чиновники уволены с занимаемых постов за несоблюдение законов, регулирующих ответственность родителей за обучение и воспитание детей и проведение торжеств, традиций и обрядов.

Такое заявление сделал президент Таджикистана Эмомали Рахмон 13 мая в ходе встречи с активом Хатлонской области в Дангаре. При этом глава государства не назвал конкретных имен. «Уже несколько человек уволены, и я подчеркиваю, что работа в этом направлении отныне будет вестись самым тщательным образом», - сказал Рахмон.

По его словам, в интересах народа и обеспечения стабильности были приняты законы, но и сейчас наблюдаются факты необоснованных трат, расточительства и показушности, особенно среди некоторых чиновников, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и предпринимателей, а также факты нарушения общественного порядка со стороны их детей и близких родственников», - сказал президент.

Ранее 27 апреля на заседании правительства Эмомали Рахмон сказал, что в большинстве случаев должностные лица, члены правительства, депутаты парламента, государственные служащие, их дети и близкие родственники чиновников самовольно проводят пышные торжества, не соблюдают правил дорожного движения, позволяют своим детям приезжать в учебные заведения на дорогих автомобилях.

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