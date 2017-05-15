Первая леди Узбекистана Зироатхон Хошимова в Пекине поразила своей красотой (фото)

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с супругой Зироатхон Хошимовай, также как и лидеры Казахстана, России, Беларуси, Турции и других стран, находится с визитом в Китае по приглашению председателя страны Си Цзиньпина. Президентская чета прилетела в Пекин 11 мая и ряд СМИ обратили внимание на красоту первой леди Узбекистана, сообщает Sputnik Узбекистана.

Делегацию Узбекистана в международном аэропорту «Шоуду» встретили официальные лица Китая. В честь Президента в аэропорту был выстроен почетный караул, сообщила пресс-служба главы государства.

Когда Зироатхон Хошимова спускалась по трапу, сильный ветер взъерошил ее волосы. Однако, данное явление природы никак не скрыло красоту первой леди.

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Зироатхон Хошимова выросла в набожной и очень обеспеченной семье. Дома ее называли Ойхон.

Ойхон Махмудовна уроженка города Коканд в Ферганской области. В институте ирригации и механизации сельского хозяйства. Ойхон училась с отличием, где и познакомилась с будущим мужем. Шавкат Мирзиёев тогда был секретарем комитета комсомола института

Родители Ойхон — Махмуджон ака, авторитарный отец и образцовый семьянин, мать Раънохон опа с огромной выдержкой — были глубоко набожными и требовательными людьми: воспитали детей в строгости и воздержанности в духе исламских ценностей.

Ойхон Махмудовна достаточно коммуникабельна: общается с людьми с высоким уровнем образования и культуры, с общественными деятелями в основном по профессиональным вопросам, проблемам воспитания детей; проявляет интерес к науке, образованию, литературе и искусству.

У Шавката Мирзиёева и Зироатхон Хошимовой трое детей. Две старшие дочери – Шахноза (Мирзиёева-Шаханова) и Саида, а также сын Даврон — о котором ничего не известно.