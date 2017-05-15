РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В столице Афганистана произошло массовое отравление школьников

CA-NEWS (CA) - Министерство образования Афганистана в воскресенье, 14 мая сообщило об отравлении 50 школьников в Кабуле, сообщает местное агентство Pajhwok.

Пресс-секретарь министерства Мухаммад Кабир Хакмал сообщил, что школьники пострадали от токсического вещества во время мероприятия в Кабуле в воскресенье в 9:30 по местному времени.

Пострадавшие были доставлены в госпиталь «Истикляль». 25 из них были оставлены в медицинском учреждении для прохождения лечения, в то время как остальные были отпущены домой после оказания необходимой помощи.

По словам представителя Министерства образования Афганистана, массовое отравление учащихся вызвали пестициды, распыленные на деревьях у здания школы.

В настоящее время ведется дальнейшее расследование инцидента.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×