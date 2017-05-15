В столице Афганистана произошло массовое отравление школьников

CA-NEWS (CA) - Министерство образования Афганистана в воскресенье, 14 мая сообщило об отравлении 50 школьников в Кабуле, сообщает местное агентство Pajhwok.

Пресс-секретарь министерства Мухаммад Кабир Хакмал сообщил, что школьники пострадали от токсического вещества во время мероприятия в Кабуле в воскресенье в 9:30 по местному времени.

Пострадавшие были доставлены в госпиталь «Истикляль». 25 из них были оставлены в медицинском учреждении для прохождения лечения, в то время как остальные были отпущены домой после оказания необходимой помощи.

По словам представителя Министерства образования Афганистана, массовое отравление учащихся вызвали пестициды, распыленные на деревьях у здания школы.

В настоящее время ведется дальнейшее расследование инцидента.