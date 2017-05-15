В Самарканде дорожные камеры и светофоры будут работать от солнечных батарей

- В Самарканде камеры видеонаблюдения будут работать от солнечных батарей, сообщает сайт Новости Узбекистана . Начальник отдела областного управления безопасности дорожного движения Равшан Тошмуродов ответил на вопросы касательно нововведений.

«Всем известно, что с 15 марта текущего года на 115 улицах города Ташкента функционирует система фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также механизм наложения штрафа на водителей за нарушение правил дорожного движения. Она способствует значительному уменьшению количества нарушений дорожного движения», - говорит Р. Тошмуродов.

«В скором времени и в Самарканде будет функционировать аналогичная система. Камеры видеонаблюдения и светофоры будут включены в один механизм. Для обеспечения бесперебойной работы этого механизма в настоящее время устанавливаются солнечные батареи на перекрестках города»,- сказал он.

По словам Тошмуродова, в результате оптимизации работы светофоров, включенных в новую систему, позволит сократить время простаивания транспортных средств на светофоре на 20-25%, снизит выхлопные газы на 5-15%, расход горючего на 5-15%. Два последних фактора положительно скажутся на экологическом состоянии города.