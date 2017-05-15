Toyota вложится в создание летающего автомобиля

CA-NEWS (CA) - Японский автоконцерн Toyota инвестирует 2 миллиона иен (около $370 тыс.) в разработку проекта летающего автомобиля SkyDrive, сообщает телеканал NHK.

В Toyota рассчитывают, что первый пилотируемый полет состоится в январе 2019 года. Планируется также, что автомобиль примет участие в открытии Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио.

Сейчас проектом SkyDrive на добровольческих основаниях занимается группа инженеров Toyota, до сих пор он существовал за счет краудфандинга.

Летающий автомобиль будет подниматься в воздух с помощью роторов, по аналогии с устройством беспилотников. Он сможет набирать высоту до 10 метров и развивать скорость до 100 км в час. Машина также сможет перемещаться и по земле, в этом случае ее максимальная скорость составит 150 км в час.