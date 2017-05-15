Заморозки и сильный дождь прогнозируют в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Синоптики озвучили прогноз погоды на 16-18 мая, сообщает пресс-служба "Казгидромета".

По сообщению синоптиков, холодные атмосферные фронты переместились на Казахстан с Западной Сибири. В связи с этим в большинстве областей ожидаются не только дожди, но и понижение температуры воздуха.

В северных областях прогнозируется ночное понижение температуры до 0...-3 градусов и возможный переход дождя в мокрый снег. С прохождением холодного арктического фронта 17-18 мая через южные и юго-восточные области республики местами ожидается сильный дождь.

В Астане 16 мая прогнозируется переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С. 17 мая в столице сохранится переменная облачность, но без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +1...+3°С, днем +13...+15°С. На следующий день ожидается потепление - ночью +2...+4°С, днем +15...+17°С, с сохранением облачности. В Алматы 16-18 мая ожидается переменная облачность с кратковременным дождем. 16-17 мая возможна гроза и усиление ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от +12...+14°С ночью до +30...+32°С днем.



