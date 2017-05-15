Компания VEON (TM Beeline) столкнулась с новыми проблемами в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Компания VEON может лишиться части радиочастот в Узбекистане из-за решения властей перераспределить ресурс между операторами. Это может привести к проблемам со связью у абонентов оператора, а также необходимости дополнительных инвестиций. Как говорится в сообщении Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, опубликованном 13 мая, Республиканский совет по радиочастотам принял решение о перераспределении полос частот в диапазонах 900 и 1800 МГц в одинаковом объеме между действующими операторами.

«Данное решение предоставляет равные конкурентные условия по доступу к радиочастотному спектру и создает условия по эффективному использованию радиочастот для ускорения внедрения технологии LTE (стандарт мобильной связи четвертого поколения, 4G), повышения качества услуг сотовой связи в республике», — отмечается в сообщении.

По данным РБК, больше всего от перераспределения частот пострадает узбекская «дочка» VEON (до недавнего времени компания называлась VimpelCom), компания Unitel (оказывает услуги под брендом Beeline). Из сообщения министерства следует, что каждый сотовый оператор в итоге будет иметь по 24,8 МГц в диапазоне 900 и 1800 МГц. У Unitel до сих пор было 48,8 МГц, то есть компания лишится почти половины частот. Другие сотовые операторы Узбекистана от решения, напротив, выиграют: у Coscom до сих пор было 17,8 МГц, у Universal Mobile Systems - 15,6 МГц, у «Узмобайл» - 16,2 МГц.

Как отмечается в сообщении министерства, наличие у отдельных операторов небольшого объема частот является причиной «несоответствия качества услуг сотовой связи установленным требованиям».

Представитель VEON не предоставил РБК комментарий на момент публикации.

«Если это решение вступит в силу, то компания лишится около 47% частотного голосового ресурса, а почти половина наших абонентов — [лишится] связи», — говорил ранее представитель Unitel агентству «Интерфакс». В Unitel считают, что изъятие части радиочастот «парализует работу компании». Чтобы остаться на нынешнем качественном уровне связи, компании необходимо будет инвестировать порядка $60 млн в строительство новых базовых станций и значительное время на эти работы.

Это не первые проблемы для VEON в Узбекистане. В 2014 году власти США и Нидерландов заподозрили компанию, а также группу Telia (владеет Coscom) и российский МТС (владел сотовым оператором «Уздунробита», но ушел с рынка) в даче взяток высокопоставленным чиновникам Узбекистана при выходе на местный рынок. Предполагалось, что эти компании могли платить дочери бывшего президента страны Ислама Каримова Гульнаре Каримовой за получение лицензий и частот. В феврале 2016 года VEON договорился с американскими и голландскими властями об урегулировании претензий, признав факт дачи взятки. Также компания выплатила штраф в размере $795 млн.