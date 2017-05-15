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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане официальный курс доллара продолжает расти
CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Узбекистана с 16 мая установил новые курсы иностранных валют к узбекскому суму, сообщает anons.uz.

По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара увеличился на 24,23 сумов и составил 3790,00 сумов.

Курс евро увеличился на 6,94 сумов и составил 4125,29 сумов.

Отметим, что американская и европейская валюта продолжают укрепляться на валютном рынке Узбекистана, прибавляя в собственном весе еженедельно.

Центробанк каждую неделю устанавливает официальный курс валют для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.

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