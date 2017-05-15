В Узбекистане официальный курс доллара продолжает расти
- Узбекистан, экономика
- 16:57, 15 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Узбекистана с 16 мая установил новые курсы иностранных валют к узбекскому суму, сообщает anons.uz.
По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара увеличился на 24,23 сумов и составил 3790,00 сумов.
Курс евро увеличился на 6,94 сумов и составил 4125,29 сумов.
Отметим, что американская и европейская валюта продолжают укрепляться на валютном рынке Узбекистана, прибавляя в собственном весе еженедельно.
Центробанк каждую неделю устанавливает официальный курс валют для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.
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