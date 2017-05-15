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  15 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин прокомментировал возможность своего участия в выборах президента России в 2018 году
Предыстория: Путин сыграл на рояле в ожидании встречи с Си Цзиньпином в Пекине (видео)

CA-NEWS (CA) - Президент Владимир Путин считает преждевременным обсуждать возможность его участия в выборах президента в 2018 году. Об этом президент сообщил на пресс-конференции в Пекине, передает РБК.

Журналисты напомнили Путину, что полгода назад он, отвечая на вопрос о его планах участия в выборах президента, заявил, что для ответа должно пройти время. Журналисты поинтересовались, «не прошло ли время». «Нет», - сказал Путин.

В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в повестке дня у Кремля пока нет «электоральной кампании». «Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления, он никаких заявлений до сих пор не делал», — сказал Песков.

Путин также сообщил, что в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином просто «нажимал на клавиши» рояля и не думал, что видеозапись его игры станет публичной.

Напомним, в воскресенье президент Путин в ожидании встречи с председателем КНР в правительственной резиденции Чжуннаньхай сел за рояль и наиграл мелодии песен «Город над вольной Невой» и «Московские окна».

«Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера. Думал, что если господин Песков (пресс-секретарь президента РФ — ред.) что-то и снимает, то это, скорей всего, для личного потребления, для архива, но они решили это выложить. Ну, ничего страшного, думаю, что я вас не подвел», - цитирует его слова РИА Новости.

При этом он с сожалением отметил, что «рояль был расстроен очень сильно». «Играть было достаточно сложно даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет», - сказал глава российского государства.

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