Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал видео испытаний скоростного тоннеля

- Основатель компаний SpaceX и Tesla Motors И​лон Маск показал видео испытаний скоростного тоннеля для автомобилей под Лос-Анджелесом. Видео опубликовано на странице в Instagram Маска.

«Внимание. Это видео может вызвать тошноту или головокружение», - такой надписью сопроводил Маск видео.

По замыслу главы SpaceX и Tesla, дорога от Вествуда до Лос-Анджелеса скоро будет вместо 30-45 минут занимать пять.

Максимальная скорость передвижения по тоннелю составит 200 км/ч. По данным издания, первый маршрут должен пройти из Лос-Анджелеса в Кальвер-Сити, Санта-Монику, штат Калифорния, и Шерман Оукс.

Илон Маск начал испытания трека для сверхзвуковых перевозок в 2016 году. В компании рассказали, что для проекта ему​ удалось привлечь $100 млн инвестиций.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) onMay 12, 2017 at 5:48am PDT