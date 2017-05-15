Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал видео испытаний скоростного тоннеля
- Азия и мир, новости компаний
- 17:35, 15 мая 2017
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CA-NEWS (CA) - Основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск показал видео испытаний скоростного тоннеля для автомобилей под Лос-Анджелесом. Видео опубликовано на странице в Instagram Маска.
«Внимание. Это видео может вызвать тошноту или головокружение», - такой надписью сопроводил Маск видео.
По замыслу главы SpaceX и Tesla, дорога от Вествуда до Лос-Анджелеса скоро будет вместо 30-45 минут занимать пять.
Максимальная скорость передвижения по тоннелю составит 200 км/ч. По данным издания, первый маршрут должен пройти из Лос-Анджелеса в Кальвер-Сити, Санта-Монику, штат Калифорния, и Шерман Оукс.
Илон Маск начал испытания трека для сверхзвуковых перевозок в 2016 году. В компании рассказали, что для проекта ему удалось привлечь $100 млн инвестиций.
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