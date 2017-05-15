Минтруда Узбекистана объявило о наборе водителей автобусов для работы в Москве

- Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана объявило о наборе 1 тыс. водителей автобусов для работы в Москве. Объявление размещено 13 мая на официальной странице агентства в Facebook.

«Осуществляется набор граждан Узбекистана, желающих осуществлять трудовую деятельность в компании «Мосгортранс» по профессии водителя маршрутных автобусов в городе Москве», - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что набор проводится в рамках межправительственного соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности. Соглашение было заключено во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, состоявшегося 4-5 апреля.

На работу будут приняты водители в возрасте от 18 до 50 лет, со средним образованием, окончившие автошколу и имеющие российское водительское удостоверение категории «Д», справка об отсутствии судимости и наказаний по статье об употреблении наркотиков. Также требуется опыт работы по специальности в густонаселенных пунктах не менее одного года. Предлагаемая заработная плата составляет от 43 до 60 тысяч рублей ($752-1049).