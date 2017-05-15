В Казахстане объявили сбор гуманитарной помощи детям Сирии

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане стартует благотворительная акция "Помощь детям Сирии", передает Tengrinews.kz со ссылкой на ОФ "Sezimtal".

Проект будет осуществляться под эгидой Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). "17 мая 2017 года ОФ "Sezimtal" начинает благотворительные мероприятия в пользу детей, страдающих в результате затяжного конфликта в Сирии.

Гуманитарный проект под названием "Помощь детям Сирии" продлится до 20 июня 2017 года. 20 марта 2017 года между ОФ "Sezimtal" и ЮНИСЕФ в Казахстане было подписано соглашение, в рамках которого запущен ряд мероприятий по сбору средств для оказания гуманитарной помощи. Мы призываем казахстанцев не оставаться равнодушными к положению детей, не по своей воле оказавшихся заложниками военного конфликта. Средства идут через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) по назначению, что гарантируется ими и Конвенцией о правах ребенка (РК является участником таковой).

Подобные сборы проводятся в мире. И никакой политики", - сообщила бренд-амбассадор проекта Динара Сатжан. Война в Сирии продолжается уже несколько лет. За это время, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), тысячи детей погибли, около шести миллионов нуждаются в гуманитарной помощи - продовольствии, медикаментах, безопасном жилье. Около трети нуждающихся детей живут в условиях постоянной блокады без доступа к гуманитарной помощи.

В условиях войны в стране родилось около 3,7 миллиона детей. За последние годы было уничтожено более 3 000 школ и более 50 процентов детей не имеют возможности учиться. На сегодняшний день 8,4 миллиона сирийских детей - 80 процентов всех детей в стране - так или иначе почувствовали на себе войну и ее последствия. Свыше 2,3 миллиона детей были вынуждены бежать в соседние страны и далеко не всегда со своими родителями. ЮНИСЕФ более 70 лет защищает права детей во всем мире.



