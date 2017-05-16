Казахстан поддержит продление пакта ОПЕК, обсудит новые условия из-за Кашагана

CA-NEWS (KZ) - Казахстан поддержит продление пакта Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) о сокращении добычи, но на новых условиях, сказал журналистам в понедельник министр энергетики Канат Бозумбаев, передает Reuters.

"Мы считаем, что Казахстан должен идти в тренде, мы должны поддерживать усилия по ограничению добычи, потому что баланс на рынке не наступил", - сказал Бозумбаев.

Казахстан в ноябре прошлого года пообещал снизить добычу сырья в первой половине 2017 года на 20.000 баррелей в сутки за счет выработанных месторождений в рамках договоренностей с ОПЕК и странами вне картеля для поддержания нефтяных цен.

"Мы в первый месяц выполнили свои обязательства, март-апрель мы несколько перевыполнили, в мае сейчас идем с выполнением обязательств, даже немножко лучше, чем обещали. И в июне считаем, что тоже свои обязательства выполним перед этими странами", - сказал министр.

По его словам, Казахстан автоматически продлить соглашение не сможет.

"У Казахстана есть особенности - это новое уникальное месторождение Кашаган... мы будем вести переговоры 24-25 мая со странами ОПЕК и не ОПЕК о том, какую роль сыграет Казахстан, присоединившись к этому соглашению", - сказал министр.

Кашаган, крупнейшее месторождение в мире из открытых за последние десятилетия и самый дорогостоящий мировой нефтяной проект, остановил производство в октябре 2013 года из-за утечки в трубопроводе. В 2017 году на Кашагане планируется добыть порядка 9 миллионов тонн нефти.

Казахстан, ведущий нефтедобычу с 1899 года, имеет достаточно большое количество старых месторождений, где объем добычи падает с каждым годом.

Казахстан ждёт пика добычи нефти на Кашагане в рамках первой фазы в 2020 году в объёме 13 миллионов тонн. Объём капиталовложений в первый этап освоения Кашагана составил порядка $50 миллиардов.

За счет Кашагана Казахстан хочет войти в лидеры по добыче нефти в мире. Из-за падения мировых нефтяных котировок Казахстан в 2016 году снизил добычу нефти до 78 миллионов тонн с учетом Кашагана. Консервативный план по добыче нефти на 2017 год - 81 миллион тонн.