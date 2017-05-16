Астраханская фабрика «Хаска» готова принять на работу швей из Узбекистана

- Граждан Узбекистана приглашают работать на предприятии «Хаска» в российском городе Астрахань. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщило Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана.

Работников приглашают для пошива верхней одежды, швеи должны иметь определенную квалификацию.

Работа будет вестись в две смены. Согласно требованию работодателей, кандидаты должны обладать минимальными знаниями русского языка.

Заработная плата составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей ($350-$700 по курсу ЦБ РФ), возможны премиальные.

Расходы по оформлению патента в размере 8 600 рублей ($150) покрываются за счет работодателя, говорится в сообщении агентства.

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