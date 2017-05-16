Астраханская фабрика «Хаска» готова принять на работу швей из Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 9:13, 16 мая 2017
- Просмотров: 517
- Обновлено: 9:21, 16 мая 2017
Работников приглашают для пошива верхней одежды, швеи должны иметь определенную квалификацию.
Работа будет вестись в две смены. Согласно требованию работодателей, кандидаты должны обладать минимальными знаниями русского языка.
Заработная плата составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей ($350-$700 по курсу ЦБ РФ), возможны премиальные.
Расходы по оформлению патента в размере 8 600 рублей ($150) покрываются за счет работодателя, говорится в сообщении агентства.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь