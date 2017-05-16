Президент США поделился с Россией секретной информацией об ИГ, - The Washington Post

CA-NEWS (CA) - Американский президент Дональд Трамп передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку «информацию высшей степени секретности» о деятельности террористической организации «Исламское государство» во время встречи в Белом доме, которая состоялась на прошлой неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Данную информацию также сообщает газета New York Times. Раскрытая Трампом информация может выявить источник и метод ее сбора, заявляет издание.

Деталей разглашенной информации источники приводить не стали. Трампу предоставил эти данные некий партнер США в рамках договоренности об обмене разведывательной информацией. Он, указывает газета, запретил американскому лидеру передавать их третьим лицам. Издание подчеркивает, что распространение этой информации ограничили даже среди высокопоставленных американских чиновников.

Собеседники издания в правительстве США заявили, что «раскрытие этих данных ставит под угрозу сотрудничество с союзником, который имеет доступ к внутренней работе «Исламского государства». При этом после встречи Трампа с Лавровым в Вашингтоне несколько высокопоставленных представителей Белого дома предприняли меры по предотвращению ущерба разглашения секретной информации и сделали несколько звонков в Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ).

«Это информация под кодовым словом», — заявил один из чиновников на условиях анонимности, используя терминологию, относящуюся к самому высокому уровню шифрования в американских спецслужбах. По словам собеседника, Трамп «раскрыл больше информации российскому послу, нежели нашим союзникам».​

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя публикацию издания, заявил, что президент Дональд Трамп во время своей встречи с Лавровым не затрагивал тему методов ведения военных операций и не обсуждал разведывательные источники, передает CNN.

Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая во встрече, о которой идет речь, назвала информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По ее словам, на встрече президента США с российским министром Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком обсуждались только общие для России и США угрозы, сообщает Би-би-си.

Об этом же сообщил и советник президента США по национальной безопасности, генерал Герберт Макмастер. «Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобно не было», - заявил он.

«Президент и министр иностранных дел [России] разговаривали об общих угрозах со стороны террористических организаций и о том, чт ок их числу надо отнести угрозы для авиации, - сказал Макмастер журналистам, собравшимся перед Белым домом. - В течение всего разговора не было никаких обсуждений источников разведданных и не раскрывалось никаких сведений о каких-либо военных операциях, которые не были бы уже известны общественности».

Посольство России в Вашингтоне в комментарии агентству «Интерфакс» отказалось от комментариев по поводу публикации.

Встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа прошла 10 мая в Белом доме. По словам главы МИД, стороны обсудили взаимоотношения между Россией и США, ситуацию на Ближнем Востоке, конфликты на Украине и в Сирии. а также будущую встречу Трампа с Путиным. Сам Дональд Трамп назвал встречу с Лавровым «очень-очень хорошей».