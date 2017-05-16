Школьники из Узбекистана прибыли на отдых в туркменскую Авазу

- Узбекистан, общество
- 9:33, 16 мая 2017
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Делегация из Узбекистана прибыла по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова, которое было озвучено им в начале мая в телефонном разговоре с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщили туркменские СМИ.
Тогда туркменский лидер сказал, что детские оздоровительные центры, коттеджные комплексы и фешенебельные отели на экологически чистом туркменском побережье Каспия готовы принять школьников из Узбекистана на отдых. И вот на приглашение лидера нации группа из около 100 ребят из различных регионов соседней страны – Бухары, Навои, Хорезма, Каракалпакстана – разместились в детском оздоровительном центре «Даянч».
Вместе с делегацией прибыли также представители министерств народного образования, здравоохранения, Национальной телерадиокомпании Республики Узбекистан, студии детского театра «Томоша» и другие.
За время пройдут экскурсии по морскому туркменскому курорту, песенно-музыкальные и спортивные мероприятия, например, соревнования по легкой атлетике и плаванию, а также творческие конкурсы, викторины и состязания юных знатоков, литературные вечера, походы.
Узбекские школьники пробудут в Авазе до 25 мая.