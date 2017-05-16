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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В «Мосгортрансе» прокомментировали набор водителей из Узбекистана
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CA-NEWS (UZ) - ГУП «Мосгортранс» не объявлял набор водителей в Узбекистане, говорится в ответе пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«Сегодня 50% водителей компании — жители столичного мегаполиса, еще около 40% — представители субъектов РФ. Число водителей-москвичей и жителей регионов постоянно растет, вместе с этим доля водителей-иностранцев за последние три года упала более чем вдвое: с 23 до 10%», — уточнили в «Мосгортрансе».

В ведомстве добавили, что обучение и переподготовку водителей наземного транспорта «Мосгортранс» регулярно проводит на базе собственного Учебно-курсового комбината. А с 1 июля 2017 года перевозку пассажиров на территории России смогут осуществлять только граждане, имеющие водительское удостоверение российского образца.

Ранее Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана объявило о наборе 1 тыс. водителей маршрутных автобусов для работы в «Мосгортрансе». Как отмечали в ведомстве, набор проводится в рамках межправительственного соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в России.

Данное соглашение было заключено во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, состоявшегося 4–5 апреля. Согласно информации на сайте российского МИДа, документ пока не вступил в силу.

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Комментарии (1)
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Dormidont43
12:03, 16 мая 2017
А ведь когда то был СССР. И все жители (ныне СНГ) работали совместно в одной стране. Но к сожалению время диктует свои законы.
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