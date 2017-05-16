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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны

CA-NEWS (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 46-летнего Эдуара Филиппа на пост премьер-министра страны, который ранее был мэром города Гавр, передает Би-би-си.

"Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство", - сообщил журналистам представитель Елисейского дворца Алекси Колер.

Церемония вступления премьера в должность должна состояться до конца понедельника.

Эдуар Филипп еще во время учебы в Институте политических исследований в Париже вступил в Социалистическую партию и участвовал в политической кампании Мишеля Рокара, занимавшего тогда пост премьер-министра страны.

После окончания учебы он поступил на работу в государственный совет Франции, где занимался государственными закупками.

«Кто такой Макрон? Для тех, кто находится под впечатлением от его власти и реформистской риторики, он будет внебрачным сыном Джона Кеннеди и Мендес-Франса (председателя совета министров во Франции в 1950-х годах). Но это, кажется, не так. У первого было больше харизмы, а последний был более принципиальным. Для других он будет Брутом, приемным сыном Цезаря», - сказал ранее о Макроне Эдуар Филипп.

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