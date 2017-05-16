В Казахстане с начала года за коррупцию привлечены к ответственности 55 должностных лиц

CA-NEWS (KZ) - По результатам проверок Антикоррупционной службы с начала года 55 должностных лиц привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Как сообщили в ведомстве, с начала года проведено 352 проверки, в ходе которых выявлено 2 467 нарушений законодательства в сфере государственной службы и государственных услуг. По выявленным нарушениям принимаются меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц. Кроме того, по результатам внеплановых проверок восстановлены права 103 обратившихся граждан, привлечен к дисциплинарной ответственности 191 государственный служащий.

Наибольшее количество лиц привлечено к административной ответственности за нарушение процедур конкурсного отбора на госслужбу, неправомерное увольнение с госслужбы и нарушение мер финансового контроля, а также нарушение сроков оказания госуслуг.

К примеру, за нарушение процедуры конкурсного отбора на занятие вакантной административной государственной должности постановлениями специализированного межрайонного административного суда Астаны члены конкурсной комиссии Министерства по инвестициям и развитию: председатель Комитета транспорта Асавбаев А., директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества Даулетов А. и директор Департамента кадровой работы Касенов К. привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 99 КоАП в виде штрафа в размере 30 МРП.

"Таким образом, принимаемые Агентством меры позволят сократить совершение подобных нарушений на государственной службе", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.