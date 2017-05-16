Глава МИД Таджикистана заявил, что взяточников ждут «самые жесткие меры»

- Таджикистан, политика
- 10:00, 16 мая 2017
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15 мая на пресс-конференции в Брюсселе глава МИД Таджикистана сказал, что «в республике есть отдельное ведомство, которое проводит борьбу с коррупцией, и с момента образования данной структуры в этом направлении проведена большая работа».
«Ни для кого не секрет, что коррупция существует во всех странах мира, однако в нашей стране борьба с этим явлением активизирована и будут предприняты самые жесткие меры по отношению к мздоимцам, чтобы улучшить социально-экономическую ситуацию в республике. Я могу сказать, что мы добились прогресса в этом направлении», - сказал он.
В Таджикистане происходит череда арестов бывших и действующих сотрудников антикоррупционного ведомства, которые подозреваются в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.