В китайской провинции обнаружены руины 3000-летей давности (фото)
- Азия и мир, общество
- 10:01, 16 мая 2017
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CA-NEWS (CA) - На днях Управление памятников материальной культуры китайской провинции Хэбэй открыло руины периода династий и государств Шан (1766 -1122 гг. до н. э.) и Чжоу (1122 – 247 гг. до н. э.) в селе Бэйбайсы уезда Сунин провинции Хэбэй, сообщает газета «Жэньминь жибао».
После предварительных археологических работ, уже извлечены гончарные, каменные и костяные изделия периода конца Шан и начала Чжоу.
По словам археологов, могут быть обнаружены и памятники более раннего периода, что имеет большое значение для изучения местной культуры.
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