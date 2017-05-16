Новый российский пассажирский самолет МС-21 впервые проехал по взлетно-посадочной полосе

CA-NEWS (CA) - Новый российский пассажирский «Магистральный самолет XXI века» (МС-21) впервые выполнил руление на аэродроме Иркутского авиазавода. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

«В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода», - говорится в сообщении.

Лайнер готовят к летным испытаниям, однако их даты не сообщают.

В ноябре 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказывал президенту России Владимиру Путину, что первый полет «Магистрального самолета XXI века» запланирован на февраль или март 2017 года. Кроме того, он сообщил, что было построено два лайнера МС-21.

МС-21 - второй в истории российского авиапрома пассажирский самолет, полностью спроектированный и построенный в постсоветское время. Первым был лайнер Sukhoi SuperJet 100.

Головным предприятием проекта МС-21 является корпорация «Иркут», разрабатывавшая его совместно с КБ Яковлева.

Первый полет лайнера изначально намечался на декабрь 2016 года, однако потом его перенесли и он должен пройти в конце мая нынешнего года. Производитель МС-21 корпорация «Иркут» говорит, что портфель заказов составляет 285 самолетов, но твердых из них только 175.

МС-21 относится к семейству ближне-среднемагистральных лайнеров, по своим техническим характеристикам он близок к модификациям Boeing 737 и Airbus A320.