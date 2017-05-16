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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанские дипломаты помогли семье из РК решить проблему с крупным долгом в Дубае

CA-NEWS (KZ) - Казахстанские дипломаты помогли семье из РК решить проблему с крупным долгом в ОАЭ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Как сообщил дипломат, семья с тремя малышами переехала в Дубаи, по причине проблем со здоровьем одного из детей. Вместе с иностранным партнером супруги открыли свой небольшой бизнес в сфере общепита, однако потерпели неудачу.

"(...) Муж с женой берут в аренду помещение и открывают кафе. Но несмотря на первые успехи, в дальнейшем бизнес оказывается не удачным, и у наших земляков образовывается долг перед арендодателем в 180 тысяч дирхам, это почти 50 тысяч долларов. Чтобы вернуть деньги, владелец помещения подаёт иск в суд, который выносит решение о взыскании долга с арендаторов. Безвыходное положение вынуждает казахстанцев обратиться в генеральное консульство нашей страны в Дубае", - рассказал Жайнаков.

С помощью дипломатических переговоров ситуацию удалось урегулировать .

"После вмешательства в это дело наших дипломатов сумму долга удалось сократить сначала вдвое, а после личной встречи генерального консула с владельцем здания и вовсе заключить соглашение об отсутствии претензий к нашим согражданам.

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