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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Первые леди посетили Музей императорского дворца на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине (фото)
Предыстория: Первая леди Узбекистана Зироатхон Хошимова в Пекине поразила своей красотой (фото)

CA-NEWS (CA) - Пэн Лиюань , жена президента КНР Си Цзиньпина, пригласила первых леди стран-участниц посетить Запретный город. Супруги иностранных глав делегаций находятся в Пекине на форуме «Один пояс, один путь», сообщает Синьхуа.

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Для гостей рассказали краткую историю дворцового музея и они посетили выставку антиквариата, связанную с древними торговыми маршрутами.

Как сообщает издание, гостям рассказали историю дворцового музея и показали выставку антиквариата древних торговых маршрутов.

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 Кроме того, в саду дворцового музея на выставочной площади гостям была предложена программа нематериального наследия Пекина и традиционная программ выступления китайских артистов.

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В заключении прогулки Пэн Лиюань выразила пожелание более плодотворного обмена и сотрудничества между Китаем и странами-участницами Форума.

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14-15 мая в столице Китая, Пекине, прошел международный форум "Один пояс, один путь". Он был посвящен китайским проектам "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века". В форуме приняли участие десятки глав государств и правительств.

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Комментарии (1)
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nk3335
11:59, 16 мая 2017
а где Раиса?
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