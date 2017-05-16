Первые леди посетили Музей императорского дворца на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине (фото)

CA-NEWS (CA) - Пэн Лиюань , жена президента КНР Си Цзиньпина, пригласила первых леди стран-участниц посетить Запретный город. Супруги иностранных глав делегаций находятся в Пекине на форуме «Один пояс, один путь», сообщает Синьхуа.

Для гостей рассказали краткую историю дворцового музея и они посетили выставку антиквариата, связанную с древними торговыми маршрутами.

Как сообщает издание, гостям рассказали историю дворцового музея и показали выставку антиквариата древних торговых маршрутов.

Кроме того, в саду дворцового музея на выставочной площади гостям была предложена программа нематериального наследия Пекина и традиционная программ выступления китайских артистов.

В заключении прогулки Пэн Лиюань выразила пожелание более плодотворного обмена и сотрудничества между Китаем и странами-участницами Форума.

14-15 мая в столице Китая, Пекине, прошел международный форум "Один пояс, один путь". Он был посвящен китайским проектам "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века". В форуме приняли участие десятки глав государств и правительств.