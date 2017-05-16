РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Всемирный банк готов поддержать банковскую систему Таджикистана
CA-NEWS (TJ) - Председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода принял накануне постоянного представителя Всемирного банка в РТ, г-на Яна Питерс Олтерса, сообщает пресс-служба НБТ.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с банковской системой РТ, реализацией реформ в данном направлении, меры, принятые для смягчения влияния внешних факторов на банковскую систему.

Также было отмечено о необходимости инвестирования таджикской экономики, в том числе банковской системы, сельского хозяйства и других важных отраслей.

Ян Питерс Олтерс заявил, что Всемирный банк готов к расширению сотрудничества в финансовом секторе, в том числе в частном секторе, являющимся основным показателем стабильности финансового состояния.

Глава представительства ВБ сообщил, что в настоящее время Всемирный банк готовит среднесрочную программу сотрудничества с Таджикистаном, основные направления которой будут определены в ходе двухсторонних переговоров.

Специалист Всемирного банка, г-жа Наоко К.Коджо, в ходе встречи отметила необходимость проведения глубокого анализа в сфере реализации инвестиционных проектов со стороны ВБ для дальнейшего развития экономики и укрепления банковской системы.

Она напомнила о своем опыте работы в некоторых странах СНГ, столкнувшихся с кризисом банковской системы. НБТ, в свою очередь попросил ВБ привлечь опытного специалиста в банковской сфере на долгосрочную перспективу. Данное предложение Нацбанка будет обсуждаться Всемирным банком

В конце встречи собеседники выразили готовность развивать сотрудничество в интересующих стороны направлениях, отмечается в сообщении.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×