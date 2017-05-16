Всемирный банк готов поддержать банковскую систему Таджикистана

- Председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода принял накануне постоянного представителя Всемирного банка в РТ, г-на Яна Питерс Олтерса, сообщает пресс-служба НБТ.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с банковской системой РТ, реализацией реформ в данном направлении, меры, принятые для смягчения влияния внешних факторов на банковскую систему.

Также было отмечено о необходимости инвестирования таджикской экономики, в том числе банковской системы, сельского хозяйства и других важных отраслей.

Ян Питерс Олтерс заявил, что Всемирный банк готов к расширению сотрудничества в финансовом секторе, в том числе в частном секторе, являющимся основным показателем стабильности финансового состояния.

Глава представительства ВБ сообщил, что в настоящее время Всемирный банк готовит среднесрочную программу сотрудничества с Таджикистаном, основные направления которой будут определены в ходе двухсторонних переговоров.

Специалист Всемирного банка, г-жа Наоко К.Коджо, в ходе встречи отметила необходимость проведения глубокого анализа в сфере реализации инвестиционных проектов со стороны ВБ для дальнейшего развития экономики и укрепления банковской системы.

Она напомнила о своем опыте работы в некоторых странах СНГ, столкнувшихся с кризисом банковской системы. НБТ, в свою очередь попросил ВБ привлечь опытного специалиста в банковской сфере на долгосрочную перспективу. Данное предложение Нацбанка будет обсуждаться Всемирным банком

В конце встречи собеседники выразили готовность развивать сотрудничество в интересующих стороны направлениях, отмечается в сообщении.