Что известно о новом Генпрокуроре Туркменистана Батыры Атдаеве?

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане 12 мая появился новый генеральный прокурор. На место уволенного с этого поста в начале месяца Аманмырата Халлыева был назначен Батыр Атдаев, до этого занимавший должность заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана и курироваший сферу торговли.

Как сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык», в туркменской официальной прессе не принято давать информацию о чиновнике, назначаемого на ту или иную государственную должность. По этой причине в интернете и других источниках, практически невозможно найти биографию представителей власти Туркменистана.

В сообщении от 12 мая агентство «Туркменистан сегодня» очень кратко оповестило об освобождении Атдаева с поста зампредседателя правительства и его назначении на пост генпрокурора.

Так кто же такой Батыр Таганович Атдаев?

Во первых он стал седьмым по счёту генеральным прокуром Туркменистана со времени обретения республикой независимости.

Его возраст точно неизвестен, но как рассказали источники «Азатлык» близкие к правительству Атдаеву ещё не исполнилось 50 лет. Окончил юридический факультет Туркменского государственного университета ещё в начале 1990 годов. Кстати, этот же источник утверждает, что учился Атдаев на одном курсе с нынешним председателем Верховного суда Туркменистана Бегенчем Чарыевым. Между двумя сокурсниками, как утверждает собеседник, «на протяжении многих лет сложились тесные дружеские отношения».

Атдаев был назначен заместителем председателя Кабинета министров в феврале 2016 года. В этом качестве он курировал сферу торговли. А совсем недавно, в середине прошлого месяца, также, ему было поручено курировать Ахалскую область.

Также известно, что с апреля 2011 года, на протяжении семи лет, Атдаев занимал пост председателя Высшей контрольной палаты. В этом качестве он успел удостоиться строгого выговора от президента «за ослабление контроля за качеством строящихся объектов». Тогда «Хроника Туркменистана» сообщала, что причиной строгого выговора в сентябре 2011 года стал инцидент, в котором президент Бердымухамедов на целый час застрял в лифте нового президентского комплекса в Ашхабаде.

До 2011 года Атдаев несколько лет занимал пост заместителя генерального прокурора по подбору и расстановке кадров. В то время генпрокурором республики был Чары Ходжамырадов, который стал первым главой ведомства, назначенным президентом Бердымухамедовым после его прихода к власти в 2007 году. Кстати, примечательно и то, что Атдаев покинул генпрокуратуру в 2011 году, за несколько месяцев до смещения Ходжамырадова с должности генпрокурора. Так, что можно сказать, что Атдаев возвращается в систему прокуратуры.

Как рассказал источник, на должность генпрокурора Батыра Атдаева рекомендовали двое влиятельных членов правительства, но от упоминания имён этих лиц, наш собеседник воздержался. Хотя особо подчеркнул тесные дружеские отношения нового генпрокурора с председателем Верховного суда.

Напомним, 4 мая президент Гурбангулы Бердымухамедов снял с должности генерального прокурора Аманмырата Халлыева за непротиводействие коррупции и взяточничеству. Но, источники утверждают, что Халлыев поплатился за невыполнение распоряжения президента о сборе с состоятельных граждан средств на проведение Азиатских игр, намеченных на сентябрь этого года.

На прошлой неделе о том, что Халлыев был арестован вместе с 50 сотрудниками прокуратуры и полиции. 12 мая в вечернем эфире гостелеканалы Туркменистана показали правительственное заседание, на котором участникам продемонстрировали судебный процесс над арестованными прокурорскими и полицейскими чиновниками.

На заседании 12 мая также лишился должности управляющий делами Аппарата президента Туркменистана и кабинета министров Мамметнияз Нурмаммедов, который был назначен на эту должность всего 4 месяца назад. Причину увольнения Нурмаммедова не объяснили. Его место временно занял Хаджимырат Хаджимырадов, начальника отдела управления комплексом Дворцов президента Туркменистана и капитального строительства при аппарате президента.