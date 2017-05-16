Торговцев стихийного рынка в Ашхабаде отправят в наркодиспансер

CA-NEWS (TM) - В середине прошлой недели полиция задержала торговцев стихийного рынка в 11 микрорайоне Ашхабада. Как сообщают источники издания «Хроника Туркменистана», около 30 полицейских окружили рынок, схватили всех, кто занимался торговлей и отвезли в ИВС (изолятор временного содержания).

Сообщается, что их отправят в Дашогузский велаят в наркологический диспансер и продержат там до окончания Азиады.

Отметим, что на этом рынке малоимущие граждане и пенсионеры продавали старые вещи.

Ранее сообщалось, что ашхабадская полиция проводит облавы на бездомных, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью, а также женщин, занимающихся проституцией, которых также принудительно отправляют в дашогузский наркодиспансер.

По данным туркменской службы радио Свобода «Азатлык», задерживают в том числе и просто плохо одетых граждан. Тех, у кого не оказывается столичной прописки, штрафуют и выдворяют из столицы.