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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Франции и канцлер Германии обсудили возможную реформу ЕС (видео)

CA-NEWS (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель​ и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили возможную реформу Евросоюза, направленную на его укрепление, передает Associated Press.

Президент Франции Эммануэль Макрон начал свой первый рабочий день в понедельник. Он полетел в Германию для встречи с канцлером Германии. Макрон и Меркель поручились взяться за совместную работу по реформе Евросоюза.

Меркель призвала к «новой динамике» в отношениях между странами. Она сказала, что «осознает ответственность совместного принятия решения в очень важный момент для Европейского Союза».

ЕС столкнулся с процессом выхода Британии из союза. Когда Британия покинет ЕС в 2019 году, Франция станет единственной страной, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и государством в еврозоне, обладающим ядерным оружием.

Франция, по словам Макрона, «сегодня является единственной крупной страной в Европейском союзе, которая вот уже более 30 лет не может справиться с массовой проблемой безработицы».

Президент Франции отметил, что Евросоюз нуждается в разработке дорожной карты. Он также выразил свою готовность вносить изменения, если это будет необходимо. По его словам, «глобальные реформы» нуждаются «в общей работе».

Меркель, цитируя немецкого писателя Германа Гессе, сказала, что «магия присутствует в каждом начале».

«Конечно, эта магия остается, только если будут результаты», - добавила она. «Мы оба это знаем».

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