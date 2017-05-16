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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с представителями стран-гарантов перемирия в Сирии
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с представителями стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

Назарбаев 14-15 мая побывал с визитом в Пекине, где принял участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".

"Только что прошедшие рабочие встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Пекине с представителями стран-гарантов, точнее с руководством, с высшим руководством РФ и Турции, показали, что стороны сейчас активно занимаются проработкой различных аспектов реализации этого меморандума (о зонах деэскалации — ред.)", — сказал Абдрахманов журналистам во вторник.

"Как я понимаю, прежде всего, военные ведомства привлечены к этой работе, потому что речь идет о конкретном очертании, географическом, на карте зон деэскалации, а также о создании наблюдательных постов и контрольно-пропускных пунктов вдоль этих зон деэскалации", — добавил он.

По словам министра, осуществляется предметная, практическая работа, но очевидно, что "странам-гарантам и всем заинтересованным сторонам предстоит огромная работа". Абдрахманов отметил, что "каждая деталь о реализации этого меморандума важна", сообщают казахстанские сми.

"Например, очевиден вопрос: кто будет контролировать эти зоны деэскалации? Кто будет конкретно служить на этих контрольно-пропускных постах или наблюдательных пунктах?", — добавил глава МИД.

Абдрахманов заявил, что основной площадкой по сирийскому урегулированию является Женева. "Что касается следующего раунда переговоров в рамках Астанинского процесса, необходимо ориентироваться на итоги предыдущей встречи, когда было обозначено, что страны-гаранты планируют встретиться в середине июля, до этого у них будет рабочая, техническая встреча в Анкаре, на данный момент все страны-гаранты и все заинтересованные стороны ведут работу по реализации меморандума о создании зон деэскалации", — заключил министр.

Четвертая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса прошла в столице Казахстана 3-4 мая этого года. В переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения боевых действий — Ирана, России и Турции, а также высокие представители ООН, Иордании и США.

Главным итогом встречи стало подписание странами-гарантами меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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