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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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SpaceX запустила спутник, который обеспечит Wi-Fi в самолетах и на кораблях

CA-NEWS (CA) - Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая американской частной компании SpaceX, вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4, который вместе с другими спутниками будет обеспечивать сигналом Wi-Fi самолеты и морские суда. Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте компании.

Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 32 минуты компания сообщила, что спутник успешно выведен на орбиту. Космический аппарат будет находиться на высоте 35,7 тыс. км над Землей.

Как уточняет TechCrunch, почти семитонный коммуникационный спутник стал самым большим к настоящему времени грузом, который когда-либо выводила Falcon 9 на орбиту.

Inmarsat-5 F4 станет четвертым спутником в орбитальной группировке Global Xpress, которая развернута для предоставления высокоскоростного интернета в море, воздухе и на земле.

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