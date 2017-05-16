SpaceX запустила спутник, который обеспечит Wi-Fi в самолетах и на кораблях

- Азия и мир, общество
- 12:54, 16 мая 2017
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CA-NEWS (CA) - Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая американской частной компании SpaceX, вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4, который вместе с другими спутниками будет обеспечивать сигналом Wi-Fi самолеты и морские суда. Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте компании.
Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 32 минуты компания сообщила, что спутник успешно выведен на орбиту. Космический аппарат будет находиться на высоте 35,7 тыс. км над Землей.
Liftoff! https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/C5nAH1bnPB— SpaceX (@SpaceX) May 15, 2017
Как уточняет TechCrunch, почти семитонный коммуникационный спутник стал самым большим к настоящему времени грузом, который когда-либо выводила Falcon 9 на орбиту.
Inmarsat-5 F4 станет четвертым спутником в орбитальной группировке Global Xpress, которая развернута для предоставления высокоскоростного интернета в море, воздухе и на земле.
More photos from today's Falcon 9 launch → https://t.co/095WHWMtKp pic.twitter.com/QlfWZ2mHRB— SpaceX (@SpaceX) May 16, 2017