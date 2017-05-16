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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Монголии дороги отремонтируют нано-резиновым асфальтом
CA-NEWS (MNG) - Дорожно-ремонтная служба столицы Монголии планирует внедрить современную высокую технологию или нано-технологию при асфальтировании городских автодорог, сообщает Монцамэ.

По данным издания, технология основана на добавлении измельченной резины в асфальтобетонную смесь, доведенную до нано размеров, которая имеет преимущество высокого эффекта слипания с другими видами материалов, прост в использовании, и сохраняет в любых погодных условиях свои свойства после укладки.

Кроме того, такой асфальт дешевле при производстве на 50-60% обычного асфальта и имеет свойство быстрой укладки. Сырьем для такого рода асфальта служат старые шины и асфальты, тем самым эта нано-технология во всем мире признана как экологически чистая технология, сообщают местные специалисты.

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Комментарии (2)
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an_2016
14:14, 16 мая 2017
Жаль, но наши дорожники это точно не воспримут. Разработали бы схему как побольше распилить денег, выделенных на ремонт, вот это да.
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atuul345
13:09, 16 мая 2017
Вот нашим транспортникам подсказка хорошая...
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