Выставка узбекских товаров прошла в ЮКО

- В Шымкенте, в областном центре Южно-Казахстанской области 12−13 мая в прошла двухдневная выставка товаропроизводителей города Ташкент, сообщили «Review.uz» в пресс- службе акима ЮКО.

Свою продукцию представили порядка 230 товаропроизводителей Узбекистана. Здесь южноказахстанцы ознакомились с производимой продукцией в сфере пищевой промышленности, стройиндустрии, машиностроения, металлургия, химии, легкой промышленности, фармацевтики, мебели, одежды, текстиля, сувениров, спортивных товаров и игрушек.

В рамках мероприятия аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с делегацией во главе с первым заместителем акима города Ташкент Нозимом Хусановым.

В ходе встречи, глава региона отметил, что более 1000 предприятий и учреждений успешно сотрудничают с предпринимателями Узбекистана в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, строительства и производстве строительных материалов, медицины и образования.

«Наш регион привлекателен тем, что потенциальным инвесторам предоставляются благоприятные условия для развития бизнеса. В целях развития текстильной промышленности, в Шымкенте в 2010 году создана специальная экономическая зона «Оңтүстік». Также для предпринимателей предоставляются выгодные условия для развития бизнеса на 11 индустриальных зонах области. Я искренне надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет фундаментом будущего плодотворного сотрудничества предпринимателей Ташкента и Шымкента», - сказал аким.

В свою очередь, первый заместитель хокима города Ташкент Нозим Хусанов поблагодарил за теплый прием, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении не только торгово-экономических, но и культурных и гуманитарных связей между братскими народами.

«Сегодня мы представили вашему вниманию около 900 товаров. Однако, это не означает, что это весь наш потенциал. Надеюсь, что в будущем мы вместе достигнем успехов. В целом, товарооборот между Казахстаном и Ташкент растет из года в год. К примеру, в прошлом году торговый оборот между Казахстаном и Ташкентом составил 500 млн. долларов США, а итогам первого квартала текущего года он превысил 150 млн. долларов США», - сказал Н.Хусанов.

По итогам 2016 года объем внешнеторгового оборота с Узбекистаном достиг 1,5 млрд. долларов США, из них чуть более 30% (532,4 млн. долл. США) приходится на Южно-Казахстанскую область.

Стоит отметить, что наиболее крупными статьями казахстанского экспорта в Узбекистан являются нефть и продукты их переработки, продукция мукомольно-крупяной промышленности, зерновые, черные, цветные металлы, цемент, трансформаторы, продукты неорганической химии, продовольственные товары. В свою очередь, из Узбекистана в Казахстан импортируются плодоовощная продукция, хлопковое волокно, текстильная и готовая швейная продукция, удобрения, механическое оборудование, изделия из пластмассы, дерева и гипса, нетканые материалы и ткани.