В Ташкенте «заминировали» торговый центр Самарканд Дарвоза

CA-NEWS (UZ) - Днём 14 мая текущего года уроженка Ташкентской области, 1998 года рождения из хулиганских побуждений позвонила на службу «102» и сообщила, что услышала разговор двух женщин одетых в хиджаб о закладе взрывного устройства (бомбы) в здании гипермаркета «Самарканд Дарвоза» расположенного в Шайхонтохурском районе столицы.

Как сообщила пресс-служба столичного ГУВД, на место выехала следственно-оперативная группа и во взаимодействии с различными службами ГУВД г.Ташкента и МВД Республики Узбекистан экстренно эвакуировали граждан с торгового центра «Самарканд Дарвоза». После осмотра места происшествия никаких взрывных устройств не было выявлено.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что гражданка, введя в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, дала ложное сообщение, тем самым проведенным мероприятием нанесла материальный ущерб в значительном размере торговому центру «Самарканд Дарвоза».

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, она также была допрошена в качестве подозреваемой. В настоящее время проводятся следственные действия.