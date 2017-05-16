Монголия является одной из главных коридоров китайской инициативы «Один пояс и один путь», - премьер Эрдэнэбат

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат 15 мая выступил с речью на встрече круглого стола приглашенных руководителей, которая прошла по следующим двум темам, как «Координация политики в целях развития более тесного партнерства» и «Координированное сотрудничество для взаимосвязанного развития», сообщает Монцамэ.

В своем выступлении в Пекине глава правительства отметил, что Монголия высоко оценивает результаты успешной координации политики тех стран, расположенных вдоль «Пояса и пути». Затем он подчеркнул, что укрепление и расширение дружественных отношений и сотрудничества с Китаем и Россией является одним из приоритетных направлений внешней политики Монголии. При этом он добавил, что по инициативе монгольской стороны Монголия, Китай и Россия успешно сотрудничают в рамках созданного механизма встреч глав трёх государств в столице Узбекистана. Отметив, что когда-то Монголия связывала своих двух соседей караванной дорогой и была крупным узлом коммуникаций, связывающим Азию с Европой, Эрдэнэбат выразил удовлетворение тем, что в XXI веке один из главных коридоров в рамках инициативы «Пояс и путь» будет проходить по территории Монголии.

«Программу создания экономического коридора три государства - Монголия-Китай-Россия - разработали на основе увязки с монгольской программой «Путь развития», китайской инициативой «Экономический пояс Шелкового пути» и с механизмом Евразийского экономического союза и подписали в Ташкенте в 2016 году. Достижение согласия и договоренностей по созданию трехстороннего механизма для реализации вышеназванной программы является важным шагом для нас», - подчеркнул премьер-министр Монголии.

К настоящему моменту, мы уделяем внимание вопросам реализации 32 проектов, которые были отражены в программе создания экономического коридора между Монголией, Китаем и Россией. Ввиду этого, мы активно работаем над поиском источников финансовых ресурсов и планируем профинансировать эти проекты посредством международных банковско-финансовых организаций, включая Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Китайского инвестиционного фонда Шелкового пути, добавил он.

Затем Эрдэнэбат призвал стран, лидирующих по технологии и по уровню экономического развития в мире принять активное участие в создании экономического коридора Монголия-Китай-Россия. С другой стороны, их участие даст толчок интенсификации регионального сотрудничества, заверил он.

Что же касается достижения договоренности с Китаем в вопросах координации монгольской программы «Путь развития с китайской инициативой «Экономический пояс Шелкового пути», то это способствует расширению торгово-экономического сотрудничества и обогащению их новым содержанием и откроет большое пространство международным инвесторам, добавил Эрдэнэбат.