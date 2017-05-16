РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Китай построит железную дорогу между Афганистаном и странами Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - Посол Китая в Кабуле Яо Цзин (Yao Jing) в интервью телеканалу Ariananews заявил, что его страна планирует построить железную дорогу между Афганистаном, Ираном и странами Центральной Азии.

Проект планируется реализовать в рамках стратегии «Один пояс и один путь», которая очень важна для Китая с точки зрения экономики, заявил посол.

«Мы должны включить Афганистан в нашу программу, чтобы добиться успеха. Афганистан является связующим звеном между Центральной Азией и Южной Азией», - подчеркнул он.

В свою очередь, пресс-секретарь министерства общественных работ Афганистана Мехди Рохани (Mahdi Rohani), заявил, что для Афганистана крайне важно участие в данном региональном проекте, и его роль в транзите товаров может стать очень большой.

Торгово-промышленная палата Афганистана (ACCI) также отметила, что завершение железнодорожного проекта очень полезно для экономического роста страны.

«Начало нового шелкового пути очень важно, и Афганистан поможет в инвестиционном и транзитном секторах. Правительству страны также следует предпринять дополнительные усилия в этой области», - отметил представитель ACCI.

print
Комментарии (10)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
kani1111
15:54, 16 мая 2017
Тушунбогондон кийин ар нерсени жазбай эле койсонор. Бул жолдун КР учун мааниси зор
Нет аватара
BNKG
15:44, 16 мая 2017
Судя по этой карте дорога все таки проходит через нас, а зная, что нету еще официального оглашения переговоров, можно говорить, что это не окончательный проект. Зря что-ли наши там столько лет переговоры ведут и стоят на своем, что надо проложить рельсы через всю нашу страну. Думаю и этот вопрос решится для нас в положительную сторону.
Нет аватара
Tynara
15:40, 16 мая 2017
С чего это люди уголовников решили, что дорога минует нас? Вам бы только сделать так, чтоб мы обнищали. Псевдопатриоты. Там Атамбаев глотку рвет, чтоб железная дорога прошла через нашу страну, а вы тут ехидничаете. С таким гражданами как вы, мы никогда не будем развиваться, о чем говорить, если даже вы не живете в Кыргызстане!
Нет аватара
notingem
15:37, 16 мая 2017
prkz
nurex
lalaDe
Тут нет информации, что ЖД проходит минуя нас. ЖД пройдет касаясь все страны центральной азии. На счет Кыргызстана, то ЖД пройдет касаясь Чуйскую и Таласскую область. И это конкретная петарда в *опу злорадствующим и не желающим развития нашей стране!
Нет аватара
pirojkov
15:37, 16 мая 2017
Зачем нам Афганистан и ее наркота? Лучше пустите эту дорогу по всей нашей стране, если на то пошло, президент настаивает, чтоб жд проходила через всю нашу страну.
Нет аватара
Men
15:32, 16 мая 2017
Кыргызстану такая железная дорога не нужна, хорошо что нас не включили!
Нет аватара
qazzaq
15:20, 16 мая 2017
Цитата: lalaDe 14:30, 16.05.2017
Минуя Кыргызстан, очень грамотно. С нас брать нечего, для Китайцев строить ж/д дорогу бесплатно ещё через горную местность нецелесообразно вовсе. Китай - Казахстан -Узбекистан - Таджикистан - Афганистан очень хороший проект. Удачи Китайцам!
Прям так и прет злорадством от тебя. Еще и называешь "нас". Будто ты считаешь себя настоящим Кыргызстанцем! Судя по твоему коменту ты ш*л*ва, продавшаяся за копейки! Говори как есть что с тебя брать нечего. А мы с Китайцами найдем общий язык. Кыргызы с ними дружили еще до Нашей Эры и обменивались дипломатическими письмами когда многих народностей и в помине небыло!
Нет аватара
prkz
15:04, 16 мая 2017
Это только у нас могут забить на деньги и возможность перспективы развития
Нет аватара
nurex
14:47, 16 мая 2017
Наши споры по ширине колеи приведут к тому что дорогу сделаю минуя нас, и будем снова находиться в экономической изоляции, соотвественно деньги за транзит будут получать соседние страны , а мы как всегда с протянутой рукой за ними ходить
Нет аватара
lalaDe
14:30, 16 мая 2017
Минуя Кыргызстан, очень грамотно. С нас брать нечего, для Китайцев строить ж/д дорогу бесплатно ещё через горную местность нецелесообразно вовсе. Китай - Казахстан -Узбекистан - Таджикистан - Афганистан очень хороший проект. Удачи Китайцам!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×