Китай построит железную дорогу между Афганистаном и странами Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - Посол Китая в Кабуле Яо Цзин (Yao Jing) в интервью телеканалу Ariananews заявил, что его страна планирует построить железную дорогу между Афганистаном, Ираном и странами Центральной Азии.

Проект планируется реализовать в рамках стратегии «Один пояс и один путь», которая очень важна для Китая с точки зрения экономики, заявил посол.

«Мы должны включить Афганистан в нашу программу, чтобы добиться успеха. Афганистан является связующим звеном между Центральной Азией и Южной Азией», - подчеркнул он.

В свою очередь, пресс-секретарь министерства общественных работ Афганистана Мехди Рохани (Mahdi Rohani), заявил, что для Афганистана крайне важно участие в данном региональном проекте, и его роль в транзите товаров может стать очень большой.

Торгово-промышленная палата Афганистана (ACCI) также отметила, что завершение железнодорожного проекта очень полезно для экономического роста страны.

«Начало нового шелкового пути очень важно, и Афганистан поможет в инвестиционном и транзитном секторах. Правительству страны также следует предпринять дополнительные усилия в этой области», - отметил представитель ACCI.