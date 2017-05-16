РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Азербайджан обещает вернуть Казахстану деньги ЕНПФ
CA-NEWS (KZ) - Пенсионные накопления казахстанцев, вложенные миллиардами в обанкротившийся азербайджанский Межбанк, будут возвращены, заявил Sputnik Азербайджан член коллегии адвокатов этой страны Акрам Гасанов.

Убыток МБА по итогам прошлого года превысил миллиард долларов. В конце прошлой недели стало известно, что банк не может выполнять свои обязательства по выплатам. Как заявил казахстанский экономист Рахим Ошакбаев, средства, вложенные Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) Казахстана в азербайджанский банк, составляют 71,6 миллиарда тенге.

В понедельник правительство Азербайджана приняло решение оплатить долги банка. Поэтому, как заверяет эксперт, ни ЕНПФ, ни другим компаниям, предоставившим средства Межбанку, ничего не грозит. "После реструктуризации обязательств Международный банк будет компанией с чистой прибылью. Поэтому у Межбанка не будет каких-либо проблем. И поэтому им беспокоиться не нужно. Просто в Казахстане началась необоснованная паника", — сказал Гасанов. В качестве источника погашения долгов Межбанка официальный Баку рассматривает два варианта: государственный бюджет и средства Госнефтефонда.

"Первый вариант просто невозможен, как минимум в этом году в госбюджете не заложены расходы на выплату долгов Международного банка. Остается только один вариант — долги МБА будут возвращены только за счет Нефтяного фонда", — предположил юрист.

По его словам, о полном возврате средств речи быть не может, поскольку значительная часть кредитов Межбанком выдавалась без адекватного обеспечения и залога компаниям- однодневкам.

осударство вынуждено брать на себя долги Межбанка, поскольку это представляет собой меньшее из зол. Банкротство МБА привело бы к краху всей банковской системы страны, считает Гасанов.

"Международный банк Азербайджана" является одним из двух государственных банков, и наиболее крупным в банковской системе Азербайджана. Банк был основан в 1992 году. По состоянию на 2015 год, численность сотрудников составляла 1438 человек. Также у банка 35 филиалов, 43 отделения, 752 банкомата и 11007 POS-терминалов.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×