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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии появился закон об обязательном грудном вскармливании

CA-NEWS (MNG) - В Монголии появился закон об обязательном грудном вскармливании, сообщила министр здравоохранения Монголии Аюушийн Цогцэцэг, передает портал ARD.

Согласно этому закону, каждая мать должна кормить грудью своего малыша минимум шесть месяцев с его рождения. Запрещено использовать заменители материнского грудного молока матери в течение первых 6 месяцев жизни ребенка.

Матерям, нарушившим закон, грозит штраф.

В 2014 году в Монголии была запрещена реклама заменителей грудного молока.

Во всем мире грудное молоко считается лучшим естественным питанием для новорожденного. Только материнское молоко может обеспечить малыша всеми необходимыми веществами, отмечает издание.

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