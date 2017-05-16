В Монголии появился закон об обязательном грудном вскармливании

CA-NEWS (MNG) - В Монголии появился закон об обязательном грудном вскармливании, сообщила министр здравоохранения Монголии Аюушийн Цогцэцэг, передает портал ARD.

Согласно этому закону, каждая мать должна кормить грудью своего малыша минимум шесть месяцев с его рождения. Запрещено использовать заменители материнского грудного молока матери в течение первых 6 месяцев жизни ребенка.

Матерям, нарушившим закон, грозит штраф.

В 2014 году в Монголии была запрещена реклама заменителей грудного молока.

Во всем мире грудное молоко считается лучшим естественным питанием для новорожденного. Только материнское молоко может обеспечить малыша всеми необходимыми веществами, отмечает издание.