В Монголии появился закон об обязательном грудном вскармливании
CA-NEWS (MNG) - В Монголии появился закон об обязательном грудном вскармливании, сообщила министр здравоохранения Монголии Аюушийн Цогцэцэг, передает портал ARD.
Согласно этому закону, каждая мать должна кормить грудью своего малыша минимум шесть месяцев с его рождения. Запрещено использовать заменители материнского грудного молока матери в течение первых 6 месяцев жизни ребенка.
Матерям, нарушившим закон, грозит штраф.
В 2014 году в Монголии была запрещена реклама заменителей грудного молока.
Во всем мире грудное молоко считается лучшим естественным питанием для новорожденного. Только материнское молоко может обеспечить малыша всеми необходимыми веществами, отмечает издание.
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